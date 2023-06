Auch Metzeler beim Harley-Jubiläum dabei – als offizieller Eventpartner

Vom 22. bis zum 25. Juni feiert der Motorradhersteller Harley-Davidson sein 120-Jähriges in Budapest. Mit dabei ist neben Dunlop auch die zu Pirelli gehörende Motorradreifenmarke Metzeler – als offizieller Partner des Events in der ungarischen Hauptstadt. Vor Ort wird man daher nicht nur Profile wie seinen „Cruisetec“ oder „ME888 Marathon Ultra“ an einem eigenen Stand präsentieren bzw. zum Verkauf anbieten, sondern Besuchern der Veranstaltung zugleich einen entsprechenden Montageservice offerieren. Darüber hinaus sollen Motorradfahrer zu einem kostenlosen Check des Luftdruckes der Reifen ihrer Maschine bei Metzeler vorfahren können. Des Weiteren fungiert die Marke im Zuge ihrer sogenannten „Custom Tour“ mit europaweit sieben Stopps nicht zuletzt als Sponsor der Custom Bike Show im Rahmen des Harley-Jubiläums.