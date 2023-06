BRV-Mitglieder wählen sich einen neuen, kleineren Vorstand

Am vergangenen Freitag hat die BRV-Mitgliederversammlung turnusgemäß einen neuen Vorstand gewählt. Während die Mitglieder ihren Vorsitzenden Stephan Helm (Reifen Helm, Hamburg) – seit Juni 2017 im Amt – für weitere drei Jahre an der Spitze des Branchenverbands bestätigten, mussten sie für den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Marc Johann (W. Johann, Leverkusen) einen Nachfolger wählen. Diesen fanden die anwesenden Mitglieder in Roland Richter (Reifen Richter, Wernigerode), seit 2005 im BRV-Vorstand tätig. Während Marc Johann seinerseits im Vorstand bleiben möchte, dies aber „in der zweiten Reihe“, wie der Premio-Händler betont, schieden Hermann Lorenz (Reifen Lorenz, Lauf an der Pegnitz) und Norbert Lange (Südring Autoservice Lange, Ludwigsfelde) komplett aus dem Vorstand des Branchenverbands aus. Lorenz‘ und Langes jahrelange aktive Mitarbeit würdigte der BRV mit einem Präsent. Einziger Neuzugang zum BRV-Vorstand war indes Thomas Ludwig, Geschäftsführer der Reifenzentrale Rieger + Ludwig GmbH mit Sitz in Augsburg. Der 46-Jährige kandidierte erstmals für ein Amt im BRV. Neben Johann und dem Neuzugang Ludwig bleiben dem BRV-Vorstand als Beisitzer erhalten: Nikolaus M. Ehrler (Reifen-Ehrler, Leonberg), Rolf Körbler (Driver Handelssysteme, Breuberg) und Goran Zubanovic (Goodyear Retail Systems, Köln). Damit umfasst der BRV-Vorstand zukünftig sieben statt bisher acht Mitglieder, wobei alle zu Wählenden zwischen 55 und 60 der jeweils 62 abgegebenen Stimmen und damit eine breite Unterstützung der anwesenden Verbandsmitglieder auf sich vereinen konnten.