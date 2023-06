„Gold wert für die Zukunft jedes Unternehmens“ – BRV verleiht Ausbildungs-Awards

Der Bundesverband Reifenhandwerk und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) hat bei seiner Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag in Dresden-Radebeul die Preise im BRV-Ausbildungs-Award 2023 verliehen. Den Wettbewerb für Nachwuchskräfte der Branche schreibt der Fachverband seit 2018 zusammen mit den Partnern Continental und Platin Wheels aus. Der Award wird jährlich an begabte und engagierte Auszubildende verliehen, die im Vorjahr erfolgreich ihre in einem BRV-Mitgliedsunternehmen absolvierte, duale Ausbildung in einem handwerklich-technischen oder kaufmännischen Berufsbild abgeschlossen haben. Neben einer Siegtrophäe erhalten die Gewinner attraktive Geld- und Sachpreise. In diesem Jahr wurden zwei Reifenhandwerker der Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik und eine Absolventin einer kaufmännischen Ausbildung mit dem BRV-Ausbildungs-Award ausgezeichnet.

