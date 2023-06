Deutschlandfunk-Feature: Linglong – Schmutzige Reifen für Europa

Im Februar wurde die Reifenfabrik von Linglong im serbischen Zrenjanin offiziel eingeweiht. Deutschlandfunk hat jetzt ein 50-minütiges Feature mit dem Titel „Linglong – Schmutzige Reifen für Europa“ veröffentlicht, in dem es um die mutmaßliche Missachtung von Umwelt- und Sozialrechten beim Bau des Werkes geht, die bereits während der Bauphase die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit – einschließlich des EU-Parlaments – erregt hatten. Umweltverbände und Menschenrechtsorganisationen prangern darin unter anderem die Zustände beim Bau des Werkes an, in dem zunächst vier, später 14 Millionen Reifen jährlich produziert werden sollen. Abnehmer der Reifen sind auch Erstausrüster wie etwa Volkswagen und Renault. Bei den Vorhaltungen im Deutschlandfunk-Feature geht es unter anderem um geschenktes Land, Baracken, in denen die vietnamesischen Arbeiter leben, die ihre Pässe abgegeben haben. Weiter geht um unrechtmäßige Staatshilfen, um eine “Salamitaktik” bei Umweltverträglichkeitsprüfungen und vergrabenen Müll. Zu hören ist das Feature unter https://www.hoerspielundfeature.de/linglong-100.html