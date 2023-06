Apollo Tyres auf Reifenhändlertour in Deutschland

Kreuz und quer durch Deutschland: Seit Mitte Mai tourt Apollo Tyres mit einem gebrandeten VW ID Buzz auf Quatrac-Pro-EV-Reifen zu seinen Reifenfachhändlern und Kunden. Es ist eine Demonstration für die Leistungsfähigkeit des neuesten Reifens der Marke Vredestein aus dem Hause Apollo Tyres. Mit an Bord des Elektro-Bullis sind Obstkörbe und Erfrischungsgetränke für Händler und Kunden. Zudem können Händler bei einem Onlinegewinnspiel ein Grillevent für das gesamte Team und regelmäßige Belieferungen von Obstkörben gewinnen. „Unser neuer Quatrac Pro EV ist der Reifen, der die Elektromobilität auf ein neues Level hebt. Er ist der erste Ganzjahresreifen welcher speziell für die Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Mit ihm bieten wir den Fahrern von Elektroautos ein optimales Fahrerlebnis – egal bei welchem Wetter“, erläutert Tobias Morbitzer, Geschäftsführer von Apollo Tyres Deutschland und fügt hinzu: „Mit unserer Promotiontour möchten wir den Reifenfachhandel davon überzeugen, dass der Quatrac Pro EV der perfekte Begleiter für die Elektrofahrzeuge ihrer Kunden ist.“ Anfang Juli endet die Promotour in Deutschland und wird nach der Sommerpause Ende August in der Schweiz und Dänemark fortgesetzt.