Nokian Tyres emittiert Nachhaltigkeits-Anlage für 100 Millionen Euro

Nokian Tyres hat auf Euro lautende, vorrangige, unbesicherte und an Nachhaltigkeit gebundene Schuldverschreibungen in Höhe von 100 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe werde dabei mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,125 Prozent verzinst und wird spätestens am 14. Juni 2028 fällig. Der Nettoerlös aus der Anleiheemission wird „für allgemeine Unternehmenszwecke“ verwendet, heißt es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers.