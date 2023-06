Onlineworkshop zu nachhaltigen Elastomeren beim Fraunhofer-Institut LBF

Elastomere Werkstoffe kommen in der Automobilindustrie, im Bausektor und vielen weiteren Anwendungen zum Einsatz. Da sie dem allgemeinen Trend folgend umweltfreundlicher werden sollen, will das in Darmstadt beheimatete Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF Unternehmen zusammenbringen bei dem von ihm am 20. Juni ausgerichteten Onlineworkshop zu nachhaltigen Elastomeren. Die Veranstaltung, bei der Vertreter solcher Unternehmen wie Brüggemann, Continental, Dätwyler, Lanxess, Polymertechnik Elbe, Tyromer, UPM und vom Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) in englischer Sprache vortragen werden, ist dazu gedacht, Einblicke in die Anforderungen für Kautschuke von morgen zu geben. In diesem Zusammenhang sollen Additive und Kautschukrohstoffe sowie die Analytik und Charakterisierung von Kautschuken beleuchtet werden. Zudem ist eine Diskussion vorgesehen über die Herausforderungen bei der Entwicklung und dem Einsatz von nachhaltigen Additiven und Füllstoffen sowie über die Möglichkeiten und technischen Ansätze bei der Compoundierung, der Anwendung und dem Recycling von nachhaltigen Elastomeren. Weitere Informationen samt einer Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter www.lbf.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/technology-day-elastomers.html.