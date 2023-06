Marangoni stellt Ringtread für Rollwiderstand „A“ auf Transport Logistic vor

Marangoni hat mit einem Ringtread-Ringlaufstreifen einen runderneuerten Reifen produziert, der nach den für Neureifen geltenden EU-Reifenlabeltests in Sachen Rollwiderstand die Einstufung in der Klasse „A“ erreicht hätte und damit „eine optimale Energieeffizienz bietet“, wie es dazu in einer Mitteilung des italienischen Runderneuerungskonzerns heißt. Marangoni weiter: „Dieses beachtliche Ergebnis wurde durch den Einsatz eines Blackline-Laufflächenrings erreicht, der sich durch ein optimiertes Design für geringen Rollwiderstand auszeichnet und auf eine hochwertige Karkasse aufgebracht wurde, die bereits in ihrem ersten Leben die beste Rollwiderstandsklasse aufwies. Die Runderneuerung fand im Marangoni-Werk in Rovereto statt, wo sich auch der Hauptsitz und das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Gruppe befinden.“

