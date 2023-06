Michelin veröffentlicht erneut neue KB-Preisliste für Consumer-Reifen

Ab dem 1. Juli gilt bei Michelin eine neue KB-Preisliste für Reifen aus dem Consumer-Segment. Wie der Hersteller dazu in einem Kundenanschreiben mitteilt, gehe es dabei um eine „strukturelle Anpassung für die Marke Michelin im Bereich Sommer- und Allseason-Reifen“, und zwar für Pkw-, Offroad-/SUV- und Vanreifen. In welchem Umfang Michelin seine Preise mit der neuen KB-Preisliste anpasst, schreibt das Unternehmen in dem Anschreiben nicht. Erst zum 1. Mai hatte Michelin eine neue KB-Preisliste veröffentlicht.