Werkstattkette Euromaster will bis 2030 kohlendioxidneutral sein

Die zur Michelin-Gruppe gehörende Auto- und Reifenservicekette Euromaster unterstützt den diesjährigen Weltumwelttag: In allen 2.400 Filialen in Deutschland und Österreich sowie 17 weiteren europäischen Ländern sollen Mitarbeiter am 5. Juni den Kunden mit besonderen Aktionen die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens vorstellen. So will Euromaster sich eigenen Worten zufolge beispielsweise noch stärker beim Sammeln und Recycling von Altprodukten engagieren und das nachhaltigste Servicenetzwerk in Europa werden. „In Deutschland engagieren wir uns schon seit rund drei Jahren sehr stark für mehr Nachhaltigkeit und haben in dieser Zeit unseren Kohlendioxidfußabdruck um 50 Prozent reduzieren können. Nahe Lüdenscheid gibt es den Euromaster-Wald – ein großes Waldstück, das wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Partnern aufforsten“, sagt Dr. David Gabrysch, Geschäftsführer Euromaster Deutschland und Österreich. „Wir freuen uns, dass wir den Weltumwelttag in diesem Jahr auf europäischer Ebene gemeinsam begehen, denn als internationales Service-Netzwerk wollen wir dazu beitragen, unsere eigenen Kohlendioxidemissionen und die unserer Kunden zu reduzieren. In Deutschland haben wir uns ein ganz besonderes Ziel gesetzt: Wir streben an, als erste Werkstattkette bis 2030 kohlendioxidneutral zu sein“, sagt er. cm