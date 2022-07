PS Days in Hannover feiern Premiere mit 32.000 Besuchern

Die PS Days in Hannover schlossen am Sonntag nach drei Tagen ihre Tore. Rund 32.000 Besucher waren auf die 100.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche gekommen und konnten hier rund 1.000 Edelkarossen sehen. „Die Premiere der PS Days 2022 ist für uns ein großartiger Erfolg. Neben etablierten Tuning- und Motorsportveranstaltungen in Deutschland vom Fleck weg ein solches Veranstaltungsergebnis zu erreichen – und dass bei stark steigenden Corona-Infektionszahlen – ist für uns eine einmalige Auszeichnung. Wir sind sehr zufrieden mit dem Gesamtergebnis der PS Days“, sagt Philipp Wilhelm, Projektleiter der PS Days bei der Deutsche Messe in Hannover.

