AutoBild-Leservotum als Lob für Conti-Entwickler gewertet

Haben die Leser der Zeitschrift AutoBild Continental bzw. die Reifen des Anbieters jüngst sowohl in Sachen Qualität als auch in Bezug auf Preis/Leistung jeweils auf den ersten Platz gewählt, ist die Freude darüber bei dem Hersteller freilich groß. „Dass wir so ein hohes Vertrauen der AutoBild-Leser genießen, macht uns sehr stolz“, sagt Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifenersatzgeschäft von Continental Reifen Deutschland. Das seinen Worten dadurch zum Ausdruck gebrachte Lob gehe dabei vor allem an die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Reifenherstellers. „Dort wird mit den Reifen, die bei Tests regelmäßig mit ersten Plätzen ausgezeichnet werden, die Grundlage für unser hohes Ansehen und Verlässlichkeit bei den Autofahrern gelegt“, sagt er. cm