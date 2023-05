Deutliches Umsatz- und Margenplus bei Hankook – Quartalszahlen

Im ersten Quartal des neuen Jahres konnte Hankook nicht nur seine Umsätze zum Teil deutlich steigern. Der Reifenhersteller aus Südkorea legte außerdem beim Betriebsgewinn überdeutlich zu und steigerte diesen um 51,4 Prozent. Dementsprechend stieg im Berichtszeitraum natürlich auch die Umsatzrendite an, und zwar auf jetzt 9,1 Prozent. Auch das Europageschäft des Herstellers wuchs unterdessen deutlich: Von Januar bis einschließlich März setzte Hankook hier 533 Millionen Euro um, was einem Plus von 25,2 Prozent entspricht. Einen noch einmal deutlich höheren Anteil nahmen Reifen in 18 Zoll und mehr ein. Lag dieser Anteil im Vorjahresquartal noch bei 27,9 Prozent, waren es jetzt bereits 31,9 Prozent. Regionale Ertragskennzahlen nennt Hankook üblicherweise nicht. ab

