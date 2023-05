Ausgeprägte Hands-on-Mentalität der Ruhr24-Leser beim Thema Räderwechsel

Die Umrüstsaison ist immer auch die Zeit der Umfragen, wie Autofahrer es damit halten. Wird angesichts einer steigenden Verbreitung von Ganzjahresreifen überhaupt noch saisonal umgerüstet? Und wenn ja: Wird das selbst in die Hand genommen oder die Werkstatt bzw. der Reifenservicebetrieb damit beauftragt? Das sind üblicherweise die Dinge, um die es bei solchen Befragungen dann geht. So wie bei einer aktuellen Onlineumfrage der Ruhr24 GmbH & Co. KG auf den ihren Namen tragenden Webseiten. Demnach ist die Hands-on-Mentalität unter den Nutzern dieses Informationsangebotes offenbar deutlich stärker ausgeprägt als gemeinhin üblich. Bringen vergleichbare Erhebungen meist einen Do-it-yourself-Anteil von rund einem Drittel zutage, ist er bei Ruhr24 nach heutigem Stand mit bis dato knapp 3.600 Umfrageteilnehmern doppelt so hoch (67 Prozent), während 21 Prozent den Radwechsel machen lassen und weitere acht Prozent es zumindest „hin und wieder“ so handhaben. Die restlichen vier Prozent wechseln demnach wohl nicht oder haben keine Meinung dazu bzw. können mit der Frage nichts anfangen. christian.marx@reifenpresse.de