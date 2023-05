Produktionskürzungen bei Nokian Heavy Tyres: Rund 160 Mitarbeiter betroffen

Nokian Heavy Tyres Ltd. hat Gespräche mit der Arbeitnehmerseite angekündigt, da man die eigene Produktion von Nutzfahrzeugreifen „an die veränderte Markt- und Nachfragesituation anpassen“ will. Im Zuge dessen wird eine Anpassung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit bzw. eine befristete Entlassung von rund 160 Beschäftigten am Unternehmensstandort im finnischen Nokia erwogen. Wie es weiter heißt, sollen die Anpassungsmaßnahmen im Laufe dieses Jahres vorläufig als befristete Kündigungen „aus produktions- und betriebswirtschaftlichen Gründen“ für maximal 90 Tage pro Mitarbeiter umgesetzt werden. Für die Verhandlungen sind demnach zwei Wochen angesetzt. cm