Kumho Tire schließt Quartal mit einem Nettogewinn ab

Medienberichten zufolge hat Kumho Tire das zurückliegende erste Quartal des neuen Geschäftsjahres mit einem Gewinn abgeschlossen. So lag der Betriebsgewinn bei 53,8 Milliarden Won (36,5 Millionen Euro) und der Quartalsumsatz bei 996,1 Milliarden Won (675 Millionen Euro), während der südkoreanische Hersteller, der seit 2018 Qingdao Doublestar aus China gehört, erstmals seit Langem einen Nettogewinn verzeichnen konnte, und zwar in Höhe von 22 Milliarden Won (15 Millionen Euro). Das Vorjahresquartal hatte noch mit einem Nettoverlust von sechs Milliarden Won geendet; in den Jahren seit der Übernahme hatte Kumho Tire außerdem stets einen Nettoverlust für seine Geschäftsjahre melden müssen, hatte aber im vergangenen Jahr immerhin einen operativen Gewinn erzielt. ab