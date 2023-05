Marangoni stellt erstmals auf der Transport Logistic in München aus

Marangoni Retreading Systems nimmt erstmals als Aussteller an der Transport Logistic teil, die kommenden Dienstag in München beginnt. Vor Ort wolle man „innovative Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Nachhaltigkeit vorstellen, die speziell für Flotten, Logistikunternehmen und Hafen-/ Terminalbetreiber entwickelt worden sind“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Dazu gehören etwa neue rollwiderstandsoptimierte Ringtread-Ringlaufstreifen oder der M Port genannte Hafenreifen; beide Produkte könnten helfen, „CO 2 -Emissionen einzusparen und die natürlichen Ressourcen zu schonen“, so Marangoni weiter.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN