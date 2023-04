So mancher Branchenanbieter unter den ComputerBild-Top-Shops 2023

Die Zeitschrift ComputerBild hat gemeinsam mit Statista einmal mehr die besten deutschen Onlineshops ermittelt. Dazu wurden insgesamt 1.150 Anbieter aus neun verschiedenen Kategorien untersucht bzw. jeweils sowohl hinsichtlich ihrer Benutzerfreundlichkeit sowie in Sachen ihrer technischen Qualität beurteilt. Unter den je 50 Plattformen aus dem Bereich rund um Auto und Motorrad, die sich dieses Jahr über eine solche Auszeichnung freuen können, ist auch so mancher Anbieter aus der Reifen- und Räderbranche. Beispielhaft genannt seine etwa ATU, Felgenoutlet, Felgenshop, Kfzteile24, Motorradreifendirekt, Pkwteile, Reifen.com, Reifendirekt, Tirendo oder Werksraeder24. Bei dem hinter Reifen.com stehenden und zu Apollo Tyres gehörenden Handelsunternehmen Reifencom GmbH freut man sich, zum bereits „neunten Mal in Folge zu den besten Onlineshops Deutschlands gehören“, sagt Philipp Klusmeier, Head of E-Commerce dort. „Unsere Kunden erleben beim Onlinekauf ein gleich hohes Maß an Kundenorientierung, wie sie es aus den Filialen kennen“, ergänzt er. cm