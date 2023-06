Felgenoutlet feiert 20-jähriges Jubiläum

Felgenoutlet feiert in 2023 sein 20-jähriges Jubiläum. Im Jahr 2003 gründeten René Schmidt und Uwe Krause die German eTrade GmbH. 2009 wurde die Internetseite gelauncht. Für die Unternehmer „der Grundstein des Erfolges als einer der führenden Onlineshops in der Branche“, heißt es in einem Beitrag des Unternehmens, in dem Rückblick und Ausblick geboten werden. Als ein wichtiger Meilenstein wird hier auch der Bau des ersten eigenen Logistikzentrums in Meißen genannt. Dies war 2011. Ein Jahr später folgte das eigene Modellabel FLGNTLT. Um mehr Kunden in ganz Europa zu erreichen, wurde sich 2016 auf die europaweite Markterschließung konzentriert. Es seien Onlineshops in Frankreich und Spanien eröffnet worden. Auch sei ein internationaler Supportdienst eingerichtet worden, damit die Kunden in deren eigenen Sprache beraten werden konnten. 2022 folgte dann der Umzug des Logistikzentrums nach Großschirma, um „den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden“.