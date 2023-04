Schlüsselfrage: AMS testet Werkzeuge fürs richtige Anzugsmoment

Wer wie rund ein Drittel der Deutschen den saisonalen Wechsel der Räder seines Autos in Eigenregie übernimmt, der muss selbst darauf, dass sie hinterher mit dem korrekten Drehmoment angezogen sind. „Werden die Schrauben nicht fest genug oder sogar zu fest angezogen, können sie sich mit Zeitverzug lösen“, schreibt vor diesem Hintergrund Auto Motor und Sport (AMS), wo man passend zur Umrüstsaison entsprechendes Werkzeug für genau diesen Zweck und die Zielgruppe Endverbraucher getestet hat. Soll heißen: Gemeinsam mit dem norddeutschen Fachbetrieb Heller & Soltau in St. Michaelisdonn sowie dem Werkzeughersteller Stahlwille in Wuppertal hat AMS zehn Drehmomentschlüssel für unter 100 Euro getestet, die in Baumärkten, im Fachhandel und über das Internet gekauft wurden. Bewertet wurden sie insbesondere hinsichtlich Messgenauigkeit, Handhabung, Verarbeitung sowie ihrem Preis-Leistung-Verhältnis. cm

