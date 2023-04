Auch Delticom-Verwaltung soll nach Sehnde-Ost umziehen, zumindest „ein Großteil“

Die Bauarbeiten in Sehnde-Ost kommen voran, sodass Delticom aller Voraussicht nach im ersten Quartal des neuen Jahres mit seinem Logistikzentrum umziehen wird. Ursprünglich hatte man in Hannover in der Zentrale des Onlinereifenhändlers zwar gehofft, noch vor der kommenden Winterreifensaison aus dem bekannten Reifendirekt.de-Lager in Sehnde-Höver auszuziehen, das direkt an der Autobahn A7 liegt. Im vergangenen Sommer hatte der Delticom-Vorstand gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG aber bereits erklärt, man würde den Umzug auf das erste Quartal 2024 verschieben, sollte das neue Logistikzentrum in Sehnde-Ost nicht rechtzeitig vor der Umrüstsaison fertigwerden. Wie es dazu jetzt vonseiten des den Bau ausführenden Unternehmens (GSE Deutschland) heißt, sei mit einer Fertigstellung „voraussichtlich im Herbst 2023“ zu rechnen. Wie es dazu dort außerdem heißt, gehöre zum neuen Logistikzentrum auch ein 1.600 Quadratmeter großes Bürogebäude, in das Delticom „mit dem Großteil seiner Verwaltung“ einziehen wolle; bisher war nie die Rede von einem Umzug, an dem auch die Hannoveraner Delticom-Zentrale beteiligt sein würde. Ebenfalls soll in Sehnde-Ost die Komplettradmontage untergebracht werden. Das Investitionsvolumen liegt bei circa 62 Millionen Euro; Projektentwickler und Investor ist die Engler-Immobilien-Gruppe aus Herne. ab