Titel als „Tophersteller Sommerreifen“ bei AutoBild geht an Goodyear

Nachdem zuletzt die beiden entsprechenden Titel in Bezug auf Winter- und Ganzjahresreifen an Michelin gegangen waren, kann sich nun Goodyear über die AutoBild-Auszeichnung als „Tophersteller Sommerreifen“ freuen. Dahinter sind Michelin und Bridgestone als Zweiter bzw. Dritter ins Ziel gekommen. Basis des Rankings ist wie immer das Abschneiden der Profile der jeweiligen Marken bei den jüngsten Reifentests der Verlagsgruppe. Die Reihenfolge errechnet dabei sich wie folgt: Für einen Testsieg gibt es sechs Punkte, für das Urteil „vorbildlich“ fünf Punkte, für ein Abschneiden als „gut“ drei Punkte sowie bei „befriedigend“ zwei Punkte. Schneidet ein Reifen als „bedingt empfehlenswert“ ab, gibt es immerhin noch einen Punkt auf das Herstellerkonto, während die Zusatzprädikate „Eco-Meister“ und „Grüner Reifen“ jeweils noch zwei Zähler zusätzlich einbringen können. Dass Goodyear diesmal das Rennen Sommerreifen gemacht hat, wird damit begründet, dass Reifen der Marken gleich dreimal mit vorbildlichem Ergebnis ganz vorn in der Beurteilung landeten. „Die aktuellen Reifenmodelle ‚Eagle F1 Asymmetric 6‘ und ‚EfficientGrip 2 SUV‘ überzeugen mit dynamischer Spitzenleistung, überragender Laufleistung und zukunftsorientierter Nachhaltigkeit“, schreibt AutoBild dazu. christian.marx@reifenpresse.de