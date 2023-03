Ab sofort Anmeldungen zur BRV-Mitgliederversammlung möglich

Am 15. Juni findet die diesjährige Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) im Radisson Blu Park Hotel & Conference Centre in Dresden-Radebeul statt. Ab sofort und noch bis zum 22. Mai können sich an einer Teilnahme Interessierte online dafür anmelden. Abgesehen von den üblichen Formalia, die dieses Jahr unter anderem die Neuwahl des Verbandsvorstandes für die Amtsperiode 2023 bis 2026 umfasst, werden im Rahmen der Zusammenkunft auch wieder die diesjährigen Gewinner des BRV-Ausbildungs-Awards 2023 geehrt. Die Finalisten stehen zwar noch nicht fest, werden es aber nach der für den 20. April angesetzten Jurysitzung. Für die Keynote bei dem unter dem Motto „Markt im Wandel – Herausforderungen annehmen!“ stehenden Treffen hat der BRV den Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck gewinnen können. Er wird sich demzufolge dem Thema „Gehirn vs. künstliche Intelligenz“ und wie beide gemeinsam zu neuen Ideen kommen widmen, wobei eine Verknüpfung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Hirnforschung mit packender Unterhaltung versprochen wird. Am Vorabend der Versammlung werden die BRV-Mitglieder außerdem zu einem Branchen-Get-Together im Weinkeller von Schloss Wackerbarth eingeladen, und parallel zum Fachprogramm können Begleitpersonen an einem kulturellen Rahmenprogramm – Altstadtrundgang, Besuch des Dresdner Residenzschlosses, des Kulturpalastes sowie der gläsernen VW-Manufaktur – teilnehmen. cm