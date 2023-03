Erklärvideo zum Update von Schraders RDKS-Programmiergerät „ST-1“

Über seine Schrader Academy bietet der zu Sensata Technologies gehörende Anbieter von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) Nutzern seiner Lösungen bzw. Reifenbetrieben/Werkstätten Hilfe bei bestimmten Problemstellungen an. Dies auch in Form von YouTube-Videos wie etwa dem, auf das von dem Unternehmen aktuell hingewiesen wird. In dem rund dreieinhalbminütigen Clip erklärt David Forti vom technischen Service bei Schrader Schritt für Schritt, wie das „ST-1“ genannte RDKS-Programmiergerät des Anbieters aktualisiert werden kann. Mit dieser Anleitung aus seiner „Tech-Talk“-Reihe gelinge das Ganze so einfach wie noch nie, wie in diesem Zusammenhang versprochen wird. Das Unternehmen hat demnach übrigens noch weitere Tipps/Videos rund um das Thema RDKS anzubieten und verweist zudem auf die Website der Schrader Academy unter www.tpmsacademy.com als weitere Anlaufstelle. christian.marx@reifenpresse.de