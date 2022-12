BRV-Ausbildungs-Award 2023: Champions gesucht

Die offizielle Bewerbungsphase des BRV-Ausbildungs-Awards 2023 ist eröffnet! Bereits zum sechsten Mal vergibt der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. zusammen mit den Partnern Continental und Platin Wheels den Preis an engagierte Nachwuchsfachkräfte aus der Branche. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder viele attraktive Preise zu gewinnen.

Ab sofort und noch bis zum 28. Februar 2023 können sich Ausbildungsabsolventen, die in diesem Jahr oder bis zum Bewerbungsschluss im kommenden Frühjahr eine technische oder kaufmännische Berufsausbildung in einem BRV-Mitgliedsunternehmen erfolgreich absolviert haben, um den Award bewerben. Neben attraktiven Geldprämien können die Gewinner unter anderem die Teilnahme an einem exklusiven Event gewinnen. Die Ausbildungsbetriebe aller Bewerber bekommen vom BRV ein kleines „Kommunikationspaket“, mithilfe dessen sie die Wettbewerbsteilnahme ihrer Nachwuchsfachkräfte zur Kommunikation nutzen und sich so in ihrem Einzugsgebiet gezielt als attraktiver Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber profilieren können. Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb inklusiven den Preisen und zur Onlinebewerbung gibt es auf dem BRV-Infoportal unter www.deine-zukunft-ist-rund.de/award. cs