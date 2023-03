EU-Neuzulassungen weiterhin stark, Deutschland hingegen überaus schwach

Viele der europäischen Pkw-Märkte haben sich im Februar weiterhin stark entwickelt. Wie der Herstellerverband ACEA dazu mitteilt, liegt das EU-weite Plus von 11,5 Prozent auf jetzt 802.763 Neuzulassungen aber vorwiegend an der schwachen Vergleichsbasis; Anfang 2022 litten sämtliche europäischen Automobilhersteller noch unter der Halbleiterknappheit. Nimmt man die beiden ersten Monate des Jahres zusammen, ergibt sich EU-weit dabei immer noch ein Plus von 11,4 Prozent. Der deutsche Markt wirkt im Vergleich dazu hingegen überaus schwach, stiegen die Neuzulassungen im Februar doch hierzulande nur um 2,8 Prozent, was aber ausreichte, um die Zahl für den bisherigen Jahresverlauf auf ein Plus von 0,2 Prozent zu hieven, lag doch der hiesige Markt im Januar noch bei minus 2,6 Prozent. ab