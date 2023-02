Schwache Basis hebt Januar-Neuzulassungen EU-weit ins Plus

Die ACEA hat zumindest teilweise positive Nachrichten zu den Pkw-Neuzulassungen in der EU. Wie der Herstellerverband meldet, wuchsen diese im Januar EU-weit um 11,3 Prozent an. Allerdings sei dies hauptsächlich auf den Basiseffekt zurückzuführen, war doch der Januar 2022 der schwächste jemals erfasste Januar in der ACEA-Statistik. Der deutsche Markt startete unterdessen schwächer ins neue Jahr, schrumpfte er doch um 2,6 Prozent. Aufseiten der Autos mit alternativen Antrieben, für die die ACEA nun erstmals gesonderte Daten ausweist, dominierten im Januar ebenfalls mitunter deutlich schwarze Zahlen.

