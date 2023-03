Neugründung aus Tradition – Bad Tölzer Händler etabliert neuen Euromaster-Heavy-Standort

Seit einem Vierteljahrhundert schon gehört die Familie Pascher zu den etablierten Reifenfachhändlern im Süden Münchens. Nachdem Robert und Maria Pascher das Unternehmen 1997 in Bad Tölz gegründet hatten, haben sie es kontinuierlich auf- und ausgebaut und konnten sogar einen zweiten Standort hinzukaufen, woraufhin Paschers auch Euromaster-Franchisepartner wurden. 2005 dann stieg Sohn Josef Pascher in die GmbH mit ein und übernahm 2014 – nach dem Ausstieg des Vaters – 100 Prozent der Anteile. Nun trieb er die Entwicklung seines Reifenhandels konsequent voran, auf einem in gewisser Hinsicht positiv-wechselvollen Weg. Jüngster Höhepunkt dabei: Die Eröffnung eines neuen Euromaster-Standortes mit Ausrichtung auf das Lkw-Reifengeschäft im vergangenen Jahr.

