Suche nach Formel-1-Reifenausrüster ab 2025 hat begonnen

Pirelli hatte zwar bereits anklingen lassen, nach dem Auslaufen seines aktuellen Formel-1-Ausrüstervertrages mit der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) zum Ende der Saison 2024 als Reifenlieferant der Serie weitermachen zu wollen. Freilich muss der Automobilweltverband den neuen Vertrag für die Zeit ab 2025 dennoch ausschreiben und hat die entsprechende „Bewerbungsphase“, während der möglicherweise noch andere Hersteller ihren Hut in den Ring werfen, nunmehr eingeläutet. Wer auch immer am Ende des Prozesses dann zum Zuge kommt, der soll in den drei Jahren ab 2025 zugleich den Zuschlag für die Reifenausrüstung der Formel 2 und der Formel 3 bekommen. Auch in diesen beiden Klassen ist Pirelli bis dato exklusiver Reifenlieferant. Die Frist für die Angebotsabgabe potenzieller Interessen endet am 15. Mai. christian.marx@reifenpresse.de