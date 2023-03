Pirelli will auch ab 2025 Reifen für die Formel 1 liefern

Die FIA hat die Ausschreibung für den künftigen exklusiven Reifenlieferanten der Formel 1 begonnen. Dass Pirelli diese Aufgabe auch für die Saisons 2025 bis 2027 übernehmen möchte, kündigte Mario Isola in einem Interview mit GPblog.com an. Pirellis Motorsportdirektor gab sich unterdessen zuversichtlich, auch für den neuen Vertragszeitraum den Zuschlag zu erhalten. Isola: „Die Formel 1 befindet sich in einer sehr erfolgreichen Phase, und ich glaube, dass ein Teil dieses Erfolges auch darauf zurückzuführen ist, dass wir ihren Vorgaben gefolgt sind und einen Reifen entwickelt haben, der das richtige Maß an Qualität, Leistung, Abbau, Integrität und so weiter aufweist.“ Der aktuelle Dreijahresvertrag sollte eigentlich mit der diesjährigen Saison enden, wurde aber im Zuge der Corona-Pandemie um ein Jahr verlängert. Seit der vergangenen Saison liefert Pirelli Reifen in 18 Zoll; der Hersteller ist Partner und Lieferant der Formel 1 bereits seit 2011. ab