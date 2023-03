LKQ baut Bielefeld-Zentrallager zu vollautomatischem Logistikzentrum aus

Diesen Montag hat LKQ in Bielefeld den ersten Spatenstich zum Ausbau des bestehenden Zentrallagers gesetzt. Wie es dazu in einer Mitteilung von LKQ DACH heißt, investiere der Autoteilehändler rund 20 Millionen Euro in Gebäude und Technik, wodurch das aktuelle Zentrallager zu einem vollautomatischen Logistikzentrum ausgebaut werde. „LKQ DACH ist einer der größten Pkw-Teilehändler in Europa. Wir wollen auch weiterhin wachsen und werden in diesem Jahr konsequent in unsere Infrastruktur investieren“, so Frank Schöller, CEO von LKQ im DACH-Markt. So werde auch die Lagerinfrastruktur des Logistikzentrums Sulzbach-Rosenberg von LKQ DACH, eigenen Worten zufolge „eines der leistungsstärksten Logistikzentren Europas“, künftig erweitert; im Frühjahr beginne dort der Bau eines modernen Shuttle-Lagers.

