Nexen Tire Europe kündigt strukturelle Preisanpassung für Winterreifen an

Zum Ende des Winters hin kündigt Nexen Tire Europe eine strukturelle Preisanpassung für Winterreifen an. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, seien davon sämtliche Pkw-Reifen betroffen, die auf den europäischen Ersatzmärkten vertrieben würden einschließlich Großbritanniens und der Türkei. „Die angespannte Wirtschaftslage durch anhaltend hohe Preise für Rohstoffe wie Ruß und Öl sowie die hohen Energiekosten machen diesen Schritt notwendig“, heißt es dazu aus Kelkheim bei Frankfurt, wo die Deutschland-Niederlassung von Nexen Tire Europe sowie das Technical Center Europe ihren Sitz haben. Die neue Preisliste für Winterreifen gelte ab dem 1. April für alle ab diesem Datum gelieferten Reifen. In welcher Größenordnung sich die Preisanpassung bzw. -erhöhung bewegt, teilt der Hersteller unterdessen nicht mit. ab