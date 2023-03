Ende April Tag der Kautschukindustrie in Berlin

Nach längerer Corona-Pause wird der Tag der Kautschukindustrie dieses Jahr wieder in Berlin ausgerichtet. Dazu lädt der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) für den 25. April in das Steigenberger Hotel Am Kanzleramt ein. Angesichts der aktuellen Lage liegen die Themen, die bei der Zusammenkunft in der Bundeshauptstadt auf der Tagesordnung stehen sollen, mehr oder weniger auf der Hand: der Krieg am Rande Europas sowie der Umstand, dass sich – wie WdK-Präsident Michael Wendt, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von Pirelli Deutschland, es formuliert – staatliche Regulierer zunehmend von der wirtschaftlichen Realität entkoppeln. „Viele im Staatsdienst Beschäftigte betrachten industrielle Produktion als Bedrohung. Gleichzeitig stehen wir nicht nur global in einem Wettbewerb. Wir sind vielfach auch global aufgestellt. Was tun, wenn das Überleben auf dem Spiel steht?“, verdeutlicht Wendt, worum es der Kautschukbranche in Berlin vorrangig gehen wird.

Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass der WdK Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), als Referenten für die Veranstaltung angefragt hat. Darüber hinaus stehen noch Vorträge von Prof. Friedrich Heinemann vom ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Michael Klein von der Firma Hutchinson, dem neuen Generalsekretär der European Tyre and Rubber Manufacturers' Association (ETRMA) Dr. Adam McCarthy, dem Generalsekretär der International Rubber Study Group (IRSG) Prof. Joseph Adelegan sowie Dr. Veronika Beer, Michael Berthel, Volker Krings und Stephan Rau vom WdK selbst auf der Agenda. Zum Abschluss ist zudem eine von Wendt moderierte Diskussionsrunde mit Dr. Torsten Bremer (früherer CEO bei Boge Elastmetall), Peter Cöllen (Vorwerk), Maria Röttger (Michelin) und Dr. André Weisz (Goodyear) zum Thema „Gemeinschaft ist Zukunft!" geplant.