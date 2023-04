„Nichts geht ohne Gummi” – Tag der Kautschukindustrie

Angefragt als Referent war er vom Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) – gekommen ist er nicht: Gemeint ist Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), den die Branchenvertretung von rund 200 deutschen Herstellern von Bereifungen und Technischen Elastomererzeugnissen mit 70.000 Beschäftigten für seinen heutigen, gerade gestarteten Tag der Kautschukindustrie eingeladen hatte. Dadurch ist die Tagung in Berlin gleichwohl nicht weniger gut besetzt mit rund 200 Teilnehmern aus den Reihen der Mitglieder, Netzwerkpartner etc. des Verbandes. Die NEUE REIFENZEITUNG ist für Sie ebenfalls vor Ort in der Bundeshauptstadt, um berichten zu können, was die Branche bewegt bzw. wie sie – entsprechend dem Motto „Nichts geht ohne Gummi” – für Bewegung sorgt. christian.marx@reifenpresse.de