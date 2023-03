Bridgestone wird Titelpartner des Eco Rally Cups – Drei-Sterne-Bewertung

Die FIA hat mit Bridgestone einen neuen Titelpartner des Eco Rally Cup. Der japanische Reifenhersteller wolle der Serie mit seiner auf mehrere Jahre angelegten Unterstützung dazu verhelfen, „wichtige Umweltbelange zu transportieren“, heißt es in einer Mitteilung. Der Wettbewerb, der 2006 ins Leben gerufen wurde, ist ausschließlich straßenzugelassenen und unveränderten Elektrofahrzeugen vorbehalten; so könnten die Teilnehmer „ihre für den täglichen Gebrauch bestimmten Fahrzeuge“ im Rennen nutzen. Das Engagement biete Bridgestone die Gelegenheit, etwa die Enliten-Reifentechnologie weiter zu fördern. Die Saison besteht aus neun europäischen Rennen, von denen allerdings keines in Deutschland stattfindet; das erste Rennen hatte bereits Ende Januar stattgefunden.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN