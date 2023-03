„Sport Force+ RS” von Mitas bald in drei weiteren Größen verfügbar

Die zur Trelleborg-Gruppe gehörende Marke Mitas baut das Lieferprogramm ihres Motorradprofils „Sport Force+ RS“ um zusätzliche Dimensionen aus. Ab April soll der Reifen über die seit Einführung erhältlichen Größen 110/70 ZR17 (54W) und 140/70 ZR17 66W sowie die schon im vergangenen Jahr hinzugekommen Größe 150/60 ZR17 (66W) hinaus auch in 120/70 ZR17, 180/55 ZR17 und 190/55 ZR17 erhältlich sein. Damit wäre er dann in insgesamt sechs Größen im Markt. „Nach der erfolgreichen Einführung des Mitas ‚Sport Force+ RS‘ im Jahr 2021 werden die neuen Größen ein breiteres Spektrum an Sporträdern abdecken. Die Einführung neuer Reifengrößen im Sportbereich ist eine wichtige Ergänzung für Mitas. Unser Technologie- und Innovationsteam hat hart daran gearbeitet, größere Dimensionen zu entwickeln, damit noch mehr Fahrer mit dem Mitas ‚Sport Force+ RS‘ auf ihrer Lieblingsrennstrecke fahren können“, sagt Gustavo Pinto Teixeira, Vizepräsident für das Zweirad- und Spezialreifengeschäft bei Trelleborg Wheel Systems. cm