(Gen-)eins, zwei und plus, nun aber bald drei: neuer Goodyear-Winterreifen

Von der „UltraGrip-Performance“-Winterreifenfamilie finden sich derzeit drei verschiedene Ausführungen im Portfolio des Herstellers Goodyear. Neben dem „UltraGrip Performance“, der mitunter auch die Zusatzbezeichnung „Gen-1“ im Namen führt, gibt es außerdem noch den schon davor eingeführten „UltraGrip Performance 2“ und den „UltraGrip Performance+“ als derzeit jüngsten Vertreter dieser Reihe. „Derzeit“ deswegen, weil sich ganz offensichtlich weiterer Familienzuwachs angekündigt hat. Zumal Michael Locher, Director Sales Consumer & General Manager bei Goodyear Suisse SA, in einem Kurzinterview mit dem Schweizer Fachmagazin Auto & Wirtschaft zu Protokoll gegeben hat, dass noch dieses Jahr der „UltraGrip Performance 3“ auf den Markt kommen soll mit – wie er sagt – „nochmals verbessertem Grip bei allen winterlichen Bedingungen“. Darüber hinaus heißt es, der Reifen sei auch für schwere SUVs und elektrisch angetriebene Fahrzeuge geeignet. „Er wird im Herbst in 94 Größen für die neuesten und beliebtesten Fahrzeuge zur Verfügung stehen“, so Locher gegenüber Auto & Wirtschaft. christian.marx@reifenpresse.de