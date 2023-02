Yokohama Rubber will 2023 ersten CO2-neutralen Reifen einführen

Umfassende ESG-Aktivitäten (Environmental, Social and Governance) sind heute auch für Reifenhersteller weltweit regelmäßig Teil einer verantwortungsvollen Unternehmensentwicklung. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, hat nun Yokohama Rubber angekündigt, noch im Laufe dieses Jahres einen Reifen vorzustellen, der CO 2 -neutral gefertigt werde. Dazu beitragen würde die Verringerung des Energieverbrauchs in den Werken in Japan und außerhalb Japans, außerdem nachhaltige Rohstoffe. Was die CO 2 -Emissionen insgesamt betrifft, so plane Yokohama Rubber bis 2050 eine Nettonull, außerdem wolle man bis dahin 100 Prozent nachhaltige Rohstoffe in der Reifenproduktion verwenden. Im vergangenen Jahr habe man auf dem Weg dorthin bereits das japanische Pkw-Reifenwerk Shinshiro-Minami CO 2 -neutral gemacht. ab