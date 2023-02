GRS-Lkw-Partner: „Wir haben uns im Markt behauptet“

Auch wenn die Zeiten herausfordernd sind, blicken die Premio- und HMI-Partner, die den Lkw-/Nfz-Leistungsbaustein ihres Systemgebers nutzen, auf einen durchaus positiven Geschäftsverlauf zurück. Anlässlich der drei Regionaltagungen in Berlin, Stuttgart und vergangene Woche in Königswinter erläuterten die Vertreter von Goodyear Retail Systems (GRS) und von Goodyear, was im zurückliegenden Geschäftsjahr gut lief, wo darüber hinaus noch Entwicklungspotenzial gesehen wird und wie sie den Verlauf des neuen Jahres prognostizieren. Der Tenor dabei: Angesichts weiterhin vielfacher Herausforderungen seien Prognosen zum Lkw-Reifengeschäft mindestens schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Da die Partner der GRS sich aber auch bisher im Vergleich zum Markt „deutlich besser“ behauptet hätten und die Initiativen von Zentrale und Hersteller für die Zukunft vielfältig seien, dürften die Premio- und HMI-Händler auch für 2023 auf gute Geschäfte vertrauen.

