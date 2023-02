Doppelspitze bei GDI Software

Seit ihrer Gründung 1979 am Standort in Landau in der Pfalz entwickelt die Gesellschaft für Datentechnik und Informationssysteme mbH (GDI) kaufmännische Software für mittelständische Unternehmen. Dabei ist mit „Radius“ unter anderem auch eine Branchenlösung für den Reifenhandel und Kfz-Werkstätten im Portfolio des Anbieters zu finden. Mit Wirkung zum Jahresanfang hat es an der Spitze des Unternehmens eine Veränderung gegeben, zumal Andreas Richter als zweiter Geschäftsführer neben Michael Richter berufen wurde. Der 45-jährige Jurist steht seit 2012 in GDI-Diensten, leitete ab 2014 die Entwicklung dort und war zudem für den Support zuständig, um im April 2022 dann die Position als Chief Operating Officer (COO) bei dem Softwareunternehmen zu übernehmen. „Ich freue mich auf die Fortführung der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Andreas Richter. Wir setzten damit ein verlässliches Zeichen für unsere Kunden, Partner und unser Team”, sagt Michael Richter. cm