Continental-Aktionäre reagieren auf „vorläufige Kennzahlen“

Die ersten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr, die Continental am Dienstag veröffentlicht hatte, haben Anleger offenbar zu Aktienverkäufen getrieben. Gestern jedenfalls reagierte die Continental-Aktie deutlich auf die „vorläufigen Kennzahlen“ für 2022; zwischenzeitig lag die Aktie des Hannoveraner Konzerns sogar mit fast fünf Prozent im Minus und bildete am Ende des gestrigen Handelstags das Schlusslicht unter den DAX-40-Unternehmen. So habe etwa „der unerwartet niedrige Gewinn“ bei ContiTech „den Abwärtskurs der Aktie beeinflusst“, schrieb dazu gestern etwas das Handelsblatt. Allerdings hatte die Aktie seit dem vergangenen Herbst rund 30 Prozent zulegen können, so dass in einigen Medien auch von „Mitnahmeeffekten“ der Aktionäre die Rede ist. arno.borchers@reifenpresse.de