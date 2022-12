Nachhaltige Reifenhersteller von S&P Global ausgezeichnet

Einige Reifenhersteller gehören erneut zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt. Danach hat etwa Nokian Tyres 75 von 100 möglichen ESG-Score-Punkten (Environment, Social, Governance; auf Deutsch: Umwelt, Soziales, verantwortungsvolle Unternehmensführung) des aktuellen Corporate Sustainability Assessment von S&P Global erreicht und wird daher im darauf aufbauenden Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe geführt. „Nachhaltigkeit gehört zu den fünf Eckpfeilern der Nokian-Tyres-Strategie. Anfang 2023 beginnen wir in Rumänien mit dem Bau der ersten CO 2 -freien Reifenfabrik der Branche“, sagt dazu Teppo Huovila, Vice President, Quality and Sustainability beim finnischen Hersteller. Bridgestone wiederum erreichte zuletzt im ESG-Score 79 Punkte, Hankook Tire & Technology 80 Punkte und Pirelli sogar 85. Auch für weitere Hersteller liegen aktuelle ESG-Score-Bewertungen vor: Michelin (66), Goodyear (50), Yokohama Rubber (35), Continental (34), Sumitomo Rubber Industries (31) und Shandong Linglong (23). Weltweit hat S&P Global über 3.500 Unternehmen bewertet. Der US-amerikanische Finanzdienstleister stellt für Investoren unter anderem Wertpapierindizes wie den Dow-Jones-Index bereit. ab