Bohnenkamp sieht „gute Entwicklungen“ und verringert Pauschale „spürbar“

Es gibt auch „gute Entwicklungen“, wie man bei der Bohnenkamp AG findet. Der Osnabrücker Reifengroßhändler berechnet seinen Kunden seit April eine damals als temporär eingeführte Diesel- und Ressourcenpauschale. Nachdem man zuletzt eine „Entspannung am Energiemarkt“ wahrgenommen habe, schreiben Gesamtvertriebsleiter Thomas Pott und Karsten Krückeberg, Geschäftsbereichsleiter EM & Truck und Transport, in einem Brief an ihre Kunden, könne man nun die Pauschale für den Monat Dezember „spürbar senken“. Danach schlägt Bohnenkamp für Rechnungsbeträge bis 200 Euro 3,2 Prozent des Nettobestellwertes auf (zuletzt: 4,5 Prozent), ab 200 Euro beträgt die Pauschale jetzt 16,60 Euro (22,50 Euro). ab