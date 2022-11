Wie geht es weiter mit dem EU-Zollverfahren gegen Lkw-Reifen aus China?

Vor weit mehr als vier Monaten hat die Europäische Kommission nun schon die Wiederaufnahme des Zollverfahrens für Lkw- und Busreifen aus chinesischer Produktion beschlossen, nachdem der Europäische Gerichtshof die ursprüngliche Zollentscheidung aus 2018 für nichtig erklärt hatte. Die damals festgesetzten Zölle werden seither nicht mehr erhoben, bereits gezahlte Zölle sollen aber noch nicht erstattet werden, es sollen aber für eine eventuelle Nachberechnung alle Importe weiterhin zollamtlich erfasst werden. Während die Europäische Kommission sich eine Frist bis zum 7. April 2023 gesetzt hat, rechnet Corrado Moglia – General Manager für Triangle Tyre in Europa und dementsprechend als verantwortlicher Vertreter eines betroffenen chinesischen Herstellers in den Beratungen der Europäischen Kommission involviert – damit, dass Details zu einer „Neuberechnung der Zölle“ wahrscheinlich noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden. Die große Frage ist seiner Ansicht nach vor allem, ob die neuen Tarife rückwirkend in Kraft treten oder nicht und die Importe seit dem Sommer damit zollfrei bleiben. Aber auch darüber hinaus stellen sich Fragen.

