Hankook feiert Premiere beim Langstrecken-Saisonfinale in Kuwait

Die Saison der „24H Series powered by Hankook“ endet an diesem Wochenende mit dem Zwölf-Stunden-Rennen in Kuwait und feiert damit gleichzeitig eine Premiere: Zum ersten Mal startet die Langstreckenserie auf der 5,609 Kilometern langen Grand-Prix-Variante der Kuwait Motor Town. Gleiches gilt für den Reifenhersteller Hankook – langjähriger Titelsponsor und exklusive Reifenpartner der Serie –, der ebenfalls sein Debüt in dem arabischen Emirat gibt. „Kuwait ist für uns Neuland. Wir verfügen über keine Daten, freuen uns aber auf die neue Herausforderung auf dieser hochmodernen Anlage. Zudem haben wir auf vergleichbaren Rennstrecken, wie zum Beispiel in Dubai, wertvolle Erfahrungen sammeln können“, erklärt dazu Hankooks Motorsportdirektor Europa Manfred Sandbichler. Das Rennen startet Freitagmittag Ortszeit; Hankook rüstet die Team mit Reifen vom Typ Ventus Race aus. ab