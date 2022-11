Lexus RX ab Werk auf Bridgestone-Reifen

Für ihren neuen RX hat sich die zu Toyota gehörende Fahrzeugmarke Lexus für Bridgestone-Reifen als Erstausrüstung entschieden. Ab Werk rollt der Wagen insofern auf den Profilen „Alenza 001“ oder „Alenza Sport A/S“ des wie sein Kunde in Japan ansässigen Reifenherstellers. Welches Modell jeweils verbaut wird, hängt dabei vom Bestimmungsland ab, in das der Lexus RX geliefert wird: Bei den Fahrzeugen für Japan, Europa und Asien wird der „Alenza 001“ in der Größe 235/50 R21 101W montiert, bei denen für den nordamerikanischen Markt der „Alenza Sport A/S“ in 235/60 R19 103V bzw. 235/50 R21 101V. Beiden Produkten gemein ist, dass sie über Bridgestones Enliten-Leichtbaureifentechnologie verfügen, um über einen reduzierten Ressourcenverbrauch und Rollwiderstand zu einer klimaneutralen Mobilitätsgesellschaft beizutragen im Rahmen des sogenannten E8-Commitments des Konzerns. „Darüber hinaus bieten das für den RX entwickelte Profildesign sowie die Aufstandsfläche ein komfortables Fahrerlebnis bei hervorragenden Leistungseigenschaften“, verspricht der Anbieter darüber hinaus für die Reifen zugleich „einen optimierten Mehrwert, der sich je nach Region an den Anforderungen der Kunden ausrichtet“. cm