Auch Yokohama liefert Erstausrüstungsreifen für den neuen Lexus RX

Abgesehen von Bridgestone liefert auch die Yokohama Rubber Co. Ltd. Reifen für die Erstausrüstung des neuen RX der zu Toyota zählenden Fahrzeugmarke Lexus ans Band. Für die Werksmontage steuert der Reifenhersteller für die neue Generation des SUVs in den Ausführungen für den japanischen und europäischen Markt demnach sein „Advan V61“ genanntes Profil in der Größe 235/60 R19 103V bei. cm