Goodyear Fulda: Mitarbeiter für langjährige Mitarbeit geehrt

Die Werksleitung und der Betriebsrat des Goodyear Germany GmbH Fulda ehrten jetzt insgesamt 16 Mitarbeiter für ihre 25-jährige und 40-jährige Unternehmenszugehörigkeit. Mit vierzehn 25-jährigen und zwei 40-jährigen Jubilaren standen in Summe 430 Jahre Vertrauen, Erfahrung und Kompetenz im Mittelpunkt des Abends. In der Eröffnungsansprache betonte Produktionsleiter Erkan Sari welch großen Anteil die Anwesenden an dem Erfolg und dem 122-jährigen Bestehen des Fuldaer Werkes haben: „Eine langjährige Zusammenarbeit kann man fast mit einer Ehe vergleichen. Wenn eine Ehe von einem oder beiden Partnern nur nach den Buchstaben des Vertrags gelebt wird, wenn nicht beide Partner Herzblut mit einbringen, wird die Ehe nicht lange halten – sicher keine 25 oder gar 40 Jahre. Genauso ist es auch bei der Arbeit. Die Partnerschaft zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gedeiht und hält über so lange Jahre, da so viel mehr geleistet wird, als im reinen Arbeitsvertrag steht. Für Ihren täglichen Beitrag danken wir Ihnen sehr.“ cs