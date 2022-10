Trelleborg zeigt neue Reifenlösungen auf der SIMA

Trelleborg Wheel Systems präsentiert sich vom 6. bis 10. November 2022 in Paris auf der SIMA. Gezeigt werden am Stand D065 in Halle 7 Reifenlösungen und Produkte der Marken Trelleborg und Mitas. Zudem werden sich die Besucher eine neue innovative Reifenlösung zu sehen bekommen, die hier ihr Debüt feiert. Für diese wurde der Reifenhersteller vorab schon für die SIMA Innovation Awards nominiert. Darüber hinaus bringt der Reifenhersteller als offizieller Partner von Giants aus zwei Spielstationen mit zur Show, damit die Besucher den neuen Landwirtschaftssimulator 22 spielen können. Wer da keinen Platz bekommt, kann digital am 3-D-Spiel von Mitas Reifen fangen. cs