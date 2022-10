Polizei kontrolliert mutmaßlichen Reifendieb

Ein mutmaßlicher Reifendieb wurde Ende vergangener Woche auf der Autobahn in Sachsen gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, soll der Transporter im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Richtung Prag kontrolliert worden sein. Die Reifen im Wert von 40.000 Euro die auf der Ladefläche lagen, sollen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden sein. cs